『エルメネジルドゼニア チェスターコート ヘリンボーン ウール シングル マキシ丈【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 14時 35分に出品され03月08日 14時 35分に終了予定です。即決価格は12,090円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|L
|ブランド:
|エルメネジルドゼニア
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落札価格12090円
173 入札履歴
終了
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