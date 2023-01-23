『エルメネジルドゼニア チェスターコート ヘリンボーン ウール シングル マキシ丈【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 14時 35分に出品され03月08日 14時 35分に終了予定です。即決価格は12,090円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド】

Ermenegildo Zegna

エルメネジルドゼニア



【商品名】

チェスターコート ヘリンボーン ウール シングル ロングコート



【色】

ブラック 黒

グレー 灰色

※2色のヘリンボーン



【素材】

品質表示タグをご確認ください



【サイズ】

48(L相当)

※実寸をご確認ください



【平置き実寸サイズ】

肩幅(肩先から肩先の直線距離)

：【約48cm】

身幅(両袖の付け根下の直線距離)

：【約56cm】

着丈(襟下から裾までの直線距離)

：【約118cm】

袖丈(肩先から袖口までの直線距離)

：【約60cm】

※平置き、背面を採寸、素人採寸につき、若干の誤差はご了承くださいませ。



【状態】

※裏地の裾部分に変色がございますが裏地なので気にならないとは思います。



【その他】

・コメントなし即購入大歓迎です！

コメントでお話し中でも、即購入された方を優先いたします。専用出品・取り置きはトラブル回避の為、行っておりません。



・購入時期や着用回数・着用期間・製造年などにはお答えできません。

また着用感など主観が入る質問にもお答えできません。寸法を記載しておりますのでそちらを参考にご検討ください。



・発送方法は梱包サイズにより変更する可能性がございますので予めご了承ください。



・ハンガー等の備品は商品に含まれません。



・お手数ですがプロフィールを御一読ください。





《購入先について》

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）



管理番号KB6PY9ZA50



カラー···グレー



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: エルメネジルドゼニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ エルメネジルドゼニア

チェスターコート

ヘリンボーン

ウール

シングル

マキシ丈