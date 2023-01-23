『JOURNAL STANDARD WOOL COATギャクアヤカルゼビッグコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 17時 23分に出品され03月21日 17時 23分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JOURNAL STANDARD WOOL COAT Sサイズ ギャクアヤカルゼビッグコート





ブランド：JOURNAL STANDARD

商品名：ジャーナルスタンダード ギャクアヤカルゼビッグコート / オーバーコート

型番：20-020-400-7140-4-0

素材：ファブリック - ウール90%、ナイロン10%、ライニング - ポリエステル100%

サイズ：S

カラー：ベージュ

定価：61,600円



状態：

1度使用したのみの美品です。

厚手でしっかりとした生地感のロングコートです。

主観ですがカビやタバコ臭等変な臭いや傷やシミはありません。

購入時から右側襟に写真ではわからない程度のしわのような箇所があります。



美品ですがあくまでも中古品のため、細かい点が気になる場合はご購入をご遠慮くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ジャーナルスタンダード

カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ JOURNAL

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WOOL

COATギャクアヤカルゼビッグコート