『【未使用】ブルーレーベル メルトン コート ダブル ベージュ 40 チェック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 13時 13分に出品され04月21日 13時 13分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品】

BLUE LABEL CRESTBRIDGE

ブルーレーベルクレストブリッジ

ビーバー メルトン ダブル ブレスト

ウール コート クレストブリッジ チェック



上品な光沢感のメルトン素材のダブルブレストコートです。

ビーバー仕上げの上品な光沢感と繊細なタッチが特徴のメルトン素材。

丸みをおびた大き目の衿とリターン袖が可愛らしい印象です。

やや高めのウエスト切替えと裾にかけて広がるフレアシルエットがエレガントで女性らしい品格のあるシルエットです。



【ブランド】

BLUE LABEL CRESTBRIDGE

ブルーレーベルクレストブリッジ



【定価】72,600円



【カラー】ベージュ



【素材】

表地 毛 90%

ナイロン10%

裏地 キュプラ ポリエステル



【サイズ】40 (Lサイズ相当)

着丈89 身幅 45 肩幅39 袖丈62cm



※ 平置きにて寸法。

実寸サイズには注意を払っておりますが、素人計測になりますので多少の誤差はご了承下さい。



【コンディション】未使用品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ブルーレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【未使用】ブルーレーベル

メルトン

コート

ダブル

ベージュ

40

チェック