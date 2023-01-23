『patagonia フード付きダウンジャケット S 黒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 17時 23分に出品され03月21日 17時 23分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

patagoniaは、環境に配慮した製品作りで知られるブランドです。このジャケットは、耐久性と機能性を兼ね備えています。



【デザインと機能性】

フード付きのデザインは、寒い季節に最適で、スタイリッシュさを保ちながらも保温性を提供します。



- ブランド: patagonia

- サイズ: S

- 色: 黒

- デザイン: フード付き

- 素材: ダウンジャケット



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ patagonia

フード付きダウンジャケット

S

黒