『POLO RALPH LAUREN / 90sニットフーディー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 21時 36分に出品され04月19日 21時 36分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 この度は

POLO RALPH LAUREN

から

90sニットフーディー

の出品です。



◎サイズ:M表記です。

・着丈 59cm

・肩幅 60cm

・身幅 57cm

・裄丈 88cm

※あくまで素人採寸になりますので若干の誤差はご了承ください。

◎状態:数回着用し、しばらくハンガーに掛けた状態で保管していた事により両肩が若干伸びてしまっております。

また、購入した時から背面の左上部に違う色の毛糸で補修した跡があります。

中古品になるので、ご理解の上でご検討ください。



たまたま立ち寄ったお店で衝動買いした90sラルフローレンの厚手のニットフーディーです。

モスグリーンとブラックのバイカラーボディも格好良くて、スーサイドスキーのワッペンがポイントです。



RL92好きな方やサイズの合う方、是非ご検討ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ POLO

RALPH

LAUREN

/

90sニットフーディー