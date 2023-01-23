『マヒャドイナフスキー43L・フツーノアイスL・木製クーラースタンドセット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 23時 44分に出品され03月05日 23時 44分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マヒャドイナフスキー43L、ベージュ、33,000円。

大型のハードクーラーボックス。

中に2枚の仕切りと、ドレンキャップ付

2Lのペットボトルが立てて入ります。

計算上は53時間氷を残存させることが出来る保冷性能を有しています。

約5回使用しています。表面に細かいキズがありますが、破損している所はありません。



フツーノアイスL2個セット、2,200円。

マヒャドイナフスキー専用保冷剤です。

見た目も可愛くて使いやすいです。



木製クーラースタンド、5,600円

耐荷重150キロ、天然木、FEELDOOR

収納ケース付



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>クーラーボックス・保冷剤 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ディーオーディー