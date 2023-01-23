『vintage コート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 04時 28分に出品され03月27日 04時 28分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 都内 vintageshopで購入



vintageらしい重みと、ヨーロッパ古着ならではの高級さがあるコート。フレアデニムやブーツと合わせ、ファッションを楽しめる一点です。



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※購入時よりかなり価格を下げております。大きなダメージございませんが、元々vintageであることをご了承ください。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ vintage

コート