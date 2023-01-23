『エルメス ツイリー 正規品 ハートのクイーン 新品タグ付【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 00時 04分に出品され05月02日 00時 04分に終了予定です。即決価格は16,830円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルメス ツイリー

国内百貨店直営店にて購入の正規品

ハートのクイーン 新品タグ付

ショップカードはおつけできません。

箱は＋1000円



箱に入れたまま保管していました。

好みが変わりましたので、お探しの方に。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス ツイリー 正規品 ハートのクイーン 新品タグ付