『【高品質】iPhoneSE3 ブラック64GB SIMフリー 100%【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 13時 27分に出品され03月19日 13時 27分に終了予定です。即決価格は19,992円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 iPhone6s iPhone7 iPhoneSE iPhone6s plus iPhone7 plus 6 6s 7 8 X XS XR 11 12 13 SE2 PLUS pro iPhone7 iPhone8 iPhone8 iPhoneX iPhoneXS iPhone XR iPhone11 iPhone12 iPhone13 iPhoneSE2 第2世代32GB 64GB 128GB 256GB 512GB シムフリー 本体



【☘️お知らせ☘️】

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☆豪華特典3点セット☆

下記3点の特典を同梱しますのでお届け後すぐに使用できます♪

⭐️lighteningケーブル

⭐️スマホケース

⭐️液晶保護フィルム



✌おすすめポイント❗

①送料無料！

②SIMフリー！どのキャリアでもOKです

③動作確認で安心・安全な商品をお届け

④3000円相当の硬度9Hのガラスコーティング施工済み

⑤ PSE認証取得の高品質バッテリーを使用！防水加工済み



⌨商品情報

◇【商品名】iPhoneSE3

◇【色】 ブラック

◇【キャリア】SIMフリー

◇【本体容量】64GB

◇【バッテリー容量】100%(新品)

◇【IMEI】355172492447600

◇【ネットワーク利用制限】○

◇【アクティベーションロック】解除済み



【チェック項目】



touch or FaceID◯

Wi-fi接続◯

データ通信◯

通話◯

タッチ反応◯

ボタン各種◯

カメラ（イン・アウト）◯

マイク、スピーカー◯

バイブレーション◯

ライト◯

充電◯



⛳格安simでも可能なキャリアあり



■新品バッテリー交換端末について■

PSE認証の国内で検品された安全な高品質バッテリーを使用しております。（国内の株式会社様提携）純正同様にお使い頂けます。



□最安価格帯での出品のため出品後数分で完売することが多い状況となります。

□その他、気になる点やご要望がありましたらコメントの程宜しくお願いいたします。



439 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル