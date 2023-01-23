『新品☆Brithouseブリットハウス☆システム手帳【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 16時 04分に出品され03月12日 16時 04分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆ブランド Brithouse

☆色 レッド

☆素材 本革

☆サイズ A6

☆状態 新品未使用（箱あり）



数年前に頂いた物で、他に愛用している手帳があったため自宅保管していたシステム手帳です。

最後のページのダイアリーが革の色で変色していますのでご了承ください。

落ち着いたレッドで、傷つきにくい革なので、長く使っていただけると思います。



自宅保管品に、ご理解のある方よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 カラー: レッド系

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 新品☆Brithouseブリットハウス☆システム手帳