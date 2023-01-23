『TARA BLANCA ストール【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 04時 13分に出品され03月03日 04時 13分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【美しい刺繍】

このストールは、色とりどりの花柄刺繍が施されており、視覚的に非常に魅力的です。特に、黒地に映える鮮やかな色合いが特徴です。



【多用途】

このストールは、カジュアルな装いからフォーマルなシーンまで幅広く活躍します。季節を問わず使用できるため、コーディネートのアクセントとして最適です。



【快適な着用感】

フリンジ付きのデザインは、動きやすさを提供し、スタイルに遊び心を加えます。



- 色: 黒

- デザイン: 花柄刺繍

- フリンジ: あり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ターラブランカ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ TARA

BLANCA

ストール