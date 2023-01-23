『NEWGUARD イオンプラズマ除菌消臭機【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 15時 56分に出品され03月24日 15時 56分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器
|商品の状態:
|新品、未使用
新品 定価99000円 airocide APS-200 空気清浄機 脱臭
¥ 11400
【新品未開封】airgleエアグル AG25
¥ 10920
SHARP FU-L50-W WHITE 2019年モデル
¥ 11037
美品！試運転のみ パナソニックPanasonic 加湿空気清浄機 ナノイー
¥ 7020
【新品未使用】Dyson Pure Cool ダイソン TP00IB
¥ 13500
【美品】Panasonic 加湿空気清浄機 F-VC70XT
¥ 12870
Khao T 様専用
¥ 8814
オゾン発生器
¥ 7800
SHARP KI-NS70-T プラズマクラスター25000
¥ 9360
Y♦225 CADO 65畳 空気清浄機 AP-C710S オフィス・大広間用
¥ 7800
ダイソン Pure Hot+Cool ホット＆クール HP00
¥ 14500
シャープ プラズマクラスター7000搭載 小型 空気清浄機 6畳 ホワイト
¥ 8190
SHARP 加湿空気清浄機 KI-PX100 2022年製
¥ 21620
【未使用品】ダイキン UVストリーマ空気清浄機 ACB50X-S花粉
¥ 16341
【美品】Dyson Pure Hot + Cool Link HP03IB
¥ 12350
ダイキン DAIKIN 空気清浄機 MCK70WE7-W 本体のみ
¥ 8892
未使用 アンチバック anti bak 2k マジックボール MB-5 Lサイズ
¥ 13000
【水素 酸素吸入機】レガルシィ製HHOガス吸入機 旧Aタイプ？【備品付き】
¥ 75000
落札価格7644円
315 入札履歴
終了
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