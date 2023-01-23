『新品 ロンシャンルプリアージュネオ3wayＳ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 04時 51分に出品され04月15日 04時 51分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スカーフ付き、大人気



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大人気のルプリアージュシリーズの特別限定シリーズ、最新デザイン、3way(トートバック、肩掛け、斜め掛け可能)LPGデザインです。

こちらのサイズが一番使いやすくて、身の回りの必需品を持ち歩くのにぴったりです。



■カラー：黒刺繍

■サイズ：縦17×横上26cm、下19cm、マチ12cm

■開閉様式：スナップ式、ファスナー式

■内部様式：ファスナーポケット×1、オープンポケット×1





軽量で収納力に富むル プリアージュ ネオは、現代の都会的な女性の理想的な仲間となります。



★国内正規店の物と違うとの理由で返品することはお断りします。実物の写真をご確認ください。※写真追加可能です。



トラブル回避の為、神経質な方、不安な方は、正規店でご購入お願い致します。



海外製品は細部など異なる場合があります。また、過剰生産やシーズンオフの商品、若干のキズ、アウトレット限定に生産された商品になります。ご理解いただける方のみお願いします。



★最安値出品、値下げ不可

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必ずプロフィールを読んで、ご理解頂ける方、お願い致します。



素材···ナイロン



素材...ナイロン



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロンシャン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品 ロンシャンルプリアージュネオ3wayＳ