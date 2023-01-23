『ships コート ベージュ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 03時 44分に出品され04月15日 03時 44分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SHIPSのコートになります。



職場が変わり、スーツを着なくなり使用する機会がなくりましたので出品いたします。



Mサイズのコートになります。



170cm 57kgでちょうどよかったので細身かと思います。



生地も分厚く今からの季節にぴったりかと思います。



気になる点ございましたらコメントください。写真追加も可能です。



状態はよいですが、古着ですのである程度ご理解いただけると幸いです。



よろしくお願いいたします。



SHIPS

シップス

ビジネス

コート

ベージュ

ユナイテッドアローズ

グローバルワーク

ジャーナルスタンダード

ビームス

BEAMS 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シップス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ships

コート ベージュ