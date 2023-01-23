『スノボ ゴーグル ドラゴン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 05時 48分に出品され03月22日 05時 48分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年(2022年冬)に数回使用しただけで

状態はとてもいいです。





妊娠した為、スノーボードが出来なくなったので

とても悲しいですが出品することにしました( ; ; ) 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ドラゴン