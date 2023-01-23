『SWANS ROVO 調光 ウルトラレンズ スノーゴーグル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 22時 17分に出品され03月19日 22時 17分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 スワンズ(SWANS) スキー スノーボード ゴーグル ロヴォ 調光 ゴーグル [ROV]O



RV-MDH-CU-LG TI/R

23-24 TI/R:ULTRA調光ミラー（ライトグレイ/ライトシルバーミラー）

透過率 15%-55%



今年3月末、シーズンオフに購入し、使用回数は2回ですが、滑走に影響しない微妙な擦れがありますが（パッと見気づかないくらい）それ以外はとても綺麗と思います。写真3枚目です。

この1つで晴天〜ナイターまでいけると思います。



箱と付属品は揃ってます。



別のゴーグルが懸賞で当たったので…こちらは手放すことにしました。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: スワンズ