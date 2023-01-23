『【送料込み】ノースフェイス ロングダウンコートメンズM ドライベント機能【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 04時 32分に出品され05月01日 04時 32分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在340件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【送料込み】ノースフェイス ロングダウンコートメンズM ドライベント機能







★軽くて暖かいフード付きダウンコート



★これからの季節に最適



★ドライベント機能



★ノースフェイスコリア製、YKK ZIP、刺繍ロゴ





状態 ：目立つ傷汚れございません



カラー：ブラック



サイズ：メンズM

肩幅47cm

身幅58cm

着丈105cm

袖丈63cm

※素人採寸です





☻ウィンタースポーツ、グランピングなど、

アウトドアにもおすすめ

☻クリーニング済



まだまだ着ていただける状態です



一点物なので、早いもの勝ち！





よろしくお願いします。







☻送料無料

☻匿名発送

☻自宅保管/タバコ無し・ペット無し

☻即購入・無言購入OK







△多少の使用感でも気になる方はご遠慮ください

△出品時に確認しておりますが、細かいキズやヨゴレを見落としている場合もございます。ご了承ください。





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A101 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【送料込み】ノースフェイス

ロングダウンコートメンズM

ドライベント機能