『【名作】 comoli ウォッシュドタイロンコート サイズ2 タグあり【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 02時 37分に出品され03月22日 02時 37分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COMOLIのウォッシュドタイロッケンコートです。



サイズ2の美品になりますので、お探しの方はご検討ください。

タグもおつけしますので、よりご安心いただけると思います。



COMOLIの名作のタイロッケンコートで、間違いなくカッコ良いです！

洗いがかかった生地なので、アタリ加工もされてて見た目がめちゃくちゃ雰囲気良いです。





サイズ2

カラー ベージュ(BEIGE)

素材 表地：綿100％

裏地：キュプラ50％ , 綿50%

メーカー品番：T01-04002





注)100%本物です。 その他の画像が見たい方はコメント下さい。



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【名作】

comoli





ウォッシュドタイロンコート

サイズ2

タグあり