『カナダグース Canada goose ウィンダムパーカー ダウンジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 08時 03分に出品され03月17日 08時 03分に終了予定です。即決価格は33,440円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カナダグースのWYNDHAM PARKA



サイズはXS





フリークスストアにて購入の正規品です



カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードあり（取外し可）



写真追加など要望あればお気軽にコメントよろしくお願い致します。

かなり綺麗だと思います

これからの季節にいかがですか！

ものすごくあったかいです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース Canada

goose

ウィンダムパーカー ダウンジャケット