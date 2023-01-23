『Junya Watanabe × The North Face【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 20時 39分に出品され03月22日 20時 39分に終了予定です。即決価格は25,500円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Junya Watanabe × The North Face

10aw Down Jacket

カラー：Navy（ネイビー）

サイズ：Mサイズ

付属品：なし（商品のみ）



過去のコラボアイテムの中でもかなりの人気作で、今となっては貴重なアイテムです。

試着のみの自宅保管となります。



参考:身長178cm 体重70kg

ジャストサイズです。



ジュンヤワタナベ comme des garcons コムデギャルソン eye ダウンジャケット 迷彩 camo



肩幅···45cm

身幅···52cm

袖丈···63cm

着丈···80cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アイジュンヤワタナベマン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Junya

Watanabe

×

The

North

Face