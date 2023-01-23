『極美品✨ マッキントッシュ ステンカラー コート ライナー ウール 玉虫色 42【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 02時 04分に出品され03月08日 02時 04分に終了予定です。即決価格は13,988円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マッキントッシュ フィロソフィー

mackintosh philosophy

ロング メンズ ウール ライナー チェック 柄



サイズ42

着丈98

身幅57

肩幅46

袖丈64

実寸です。多少の誤差はご了承ください。



目立った傷汚れなく、美品です✨



管理番号86904



✅カラーについて

「カメラの性能上、色写りが多少違う場合がございますので、ご了承願います」

✅状態について

「状態確認は目視で行なっているため、小さな汚れなどは見逃している可能性がありますので、よろしくお願いいたします。」

✅梱包について

「梱包は簡易梱包となりますのでよろしくお願いいたします。」

✅購入先

「大手リユース店、業者オークション等」 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: マッキントッシュフィロソフィー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品✨ マッキントッシュ ステンカラー コート ライナー ウール 玉虫色 42