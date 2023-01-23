『トムブラウン 4-Bar ダウンベスト スキー ジレ ジャケット 黒 ５サイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 12時 51分に出品され04月23日 12時 51分に終了予定です。即決価格は33,000円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■ブランド



THOM BROWNE

トムブラウン





■状態



・ブランド純正ハンガー付属



・裏地にほつれている箇所がありますが（写真10枚目）、その他に目立ったダメージは無く美品です。





■サイズ(cm)



表記：5



肩幅：約50cm

身幅：約64cm

着丈：約64cm





■カラー



ブラック



■管理番号



A303 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: トムブラウン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ トムブラウン 4-Bar ダウンベスト スキー ジレ ジャケット 黒 ５サイズ