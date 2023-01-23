『miyagi hidetaka ミヤギヒデタカ スカーフオープンカラーシャツ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 00時 38分に出品され04月25日 00時 38分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 miyagi hidetaka ミヤギヒデタカ

スカーフペイズリーバンダナパッチワークオープンカラーシャツ



■状態

数回着用美品

※自宅保管ご了承の上ご購入ください。

※ビンテージアイテムの再構築商品をご理解の上ご購入ください。



■カラー

ブラウンブラックベージュホワイト

茶黒肌白



■サイズ

サイズ2



■定価

38,000円程



質問、コメントお気軽にどうぞ。







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Fashionable accent piece

Detailed craftsmanship

bandanna scarf vintage shirts

Japan brand



カラー···ブラウン



カラーデザイン···レギュラーカラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ネペンテス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ miyagi

hidetaka

ミヤギヒデタカ

スカーフオープンカラーシャツ