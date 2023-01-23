『エンダースキーマ Hender scheme piano bag mini【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 16時 00分に出品され04月15日 16時 00分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Hender scheme piano bag mini



2年ほど前に購入しました。

スタイリング画像ものせております。



人気商品で完売商品かつ人気のカラーです。

お早めにどうぞ！



○実寸サイズ:

【マチ】 1.5cm

【高さ】 16cm

【幅】 23cm

【持ち手】 21.5cm



カラー···ブラック

素材···本革

105



エンダースキーマ

エンスキ

スキマ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ エンダースキーマ



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