『モンクレール Lissy ライトダウン ノーカラー レディース ブルー系 1【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 05時 47分に出品され03月04日 05時 47分に終了予定です。即決価格は26,500円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 MONCLER

Lissy





薄手ナイロン素材を使用し、4つポケットが特徴的なライトダウンジャケットです。軽量で収納ポーチ付きなのでちょっとしたお出掛けにも、持ち運びにも便利なアイテムです。



【コンディション】

・羽毛抜け若干

・袖口に薄汚れ

・生地の細かなシワやヨレ

上記の様な着用による一般的な使用感が若干ございますが、その他特筆するような目立った傷や汚れは見受けられません。ご使用には差し障りの無い状態です。





カラー：ブルー系

(見た目の感覚では青紫色といった色味)

袖丈：長袖

着丈：ショート

季節感：春、秋、冬



前ダブルジップアップ

前ポケット × 4



表記サイズ：1

(S～M相当のサイズ感です。詳しくは下記実寸をご参照下さい。若干の誤差はご容赦下さい。)

肩幅：37cm

身幅：45cm

袖丈：61cm

着丈：50cm



シリアルコード認証タグ：有り

取り外し可能ヵ所：無し

付属品：収納袋

(ハンガーは付属しません)





※ こちらの商品は、他所でも販売しております為、欠品となった場合にお断りする可能性がございます。



● 記載にない細かな傷や汚れがある場合がございます。ユーズドであることをご理解ご了承の上、ご購入下さい。

● モニターの発色具合や画像の写りによって実際のものと色が異なる場合がございます。

● 梱包には簡易包装もしくは段ボールを利用し、最安値の配送方法で発送致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ モンクレール

Lissy

ライトダウン

ノーカラー

レディース

ブルー系

1