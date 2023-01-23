『【BURBERRY BLACK LABEL】ダッフルコート チェック Lサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 13時 56分に出品され03月26日 13時 56分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆商品説明◆

BURBERRY BLACK LABEL バーバリーブラックレーベル ダッフルコート 裏地チェック フーデット ロゴ 刺繍 Lサイズ ベージュ系 アイボリー系 BMP42-125-02



◇商品詳細◇

【ブランド】BURBERRY BLACK LABEL

【サイズ】L

肩幅 約47cm

身幅 約57cm

袖丈 約63cm

着丈 約78cm

※素人採寸のため、誤差はご了承下さい。

【素材】画像からご確認下さい。

●表地

本体:羊毛95％、ナイロン5％

別布チェック部分:綿100％

紐部分:合成皮革

中綿:ポリエステル100％

●裏地

胴:キュプラ、ポリエステル

袖:キュプラ

【カラー】ベージュ/アイボリー系

【状態】ユーズド品のため、フード内右側襟に少しヨゴレによる変色(画像参照）、背面右下側の生地に少しヨゴレ(画像参照）がある等、若干使用感はございますが、使用にあたり致命的なダメージはありませんので、まだまだお使いいただける品かと思います。状態は画像を参考にお願いします。



簡易包装にて発送いたします。

小さく折り畳みコンパクトに梱包して発送しますので、畳じわはご容赦願います。

素人検品のため、傷や汚れなど何かしら見落としている箇所があるかもしれませんので、その点は予めご了承ください。

あくまで中古品ですので、ご理解頂ける方のみご購入をお願いします。

神経質な方はご遠慮ください。



●購入先

ブランドリユース店

リサイクルショップ

日本流通自主管理協会加盟店

(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

ブランドオークション

大手ECサイト

その他ネット購入の不要品など 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【BURBERRY

BLACK

LABEL】ダッフルコート

チェック

Lサイズ