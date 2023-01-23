『格安‼️アイピーセレクト硬式内野用グローブ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 00時 48分に出品され03月09日 00時 48分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 クリーニング済⭕️



平裏汗の臭いなし⭕️



刺繍なし⭕️



補給面破れなし⭕️



紐切れなし⭕️



高校野球可能⭕️



まだまだ現役で使用できます‼️ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>グローブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし