『【M様専用】YOHJI YAMAMOTO オーバーサイズダウンコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 05時 39分に出品され04月16日 05時 39分に終了予定です。即決価格は16,770円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド:ヨウジヤマモトプールオム

(YOHJI YAMAMOTO POUR HOMME )



年代:17AW



型番:HK-C05-900



サイズ:1



オーバーサイズダウンコートになります。



◾️採寸

肩幅 62

身幅 68

袖丈 52

前身頃 108

後身頃 114

※素人採寸となりますのでご了承ください。



◾️サイズ感

身長165体重55kgの私の着用感

・膝下くらいの丈感

・身幅はゆったり

・肩幅はオーバーサイズでドロップしています

・袖はサイズ感からすると短めなので、長すぎで、ちょうど指にかかるくらい



◾️参考定価

10〜15万円程度で購入した記憶があります。



◾️状態

目立つ傷やほつれはなく、綺麗な状態です。

素人目線での判断ですのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ヨウジヤマモトプールオム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【M様専用】YOHJI

YAMAMOTO

オーバーサイズダウンコート