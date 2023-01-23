『KUSHITANI×SEAL ウエストバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 23時 46分に出品され03月23日 23時 46分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 KUSHITANI × SEAL コラボモデルは、本格的なバイカー向けの「レッグバッグ」、「ウエストバッグ」の2製品がラインアップ。高い耐久性や防水性などからバイカーのユーザーが多い SEAL と、半世紀以上に渡りバイク向けパーツを開発してきた KUSHITANI の高い親和性により今回のコラボレーションモデルが実現しました。



KUSHITANI の培った安全性と使いやすさをベースに、バッグ表面全体にはSEALの特徴である廃棄されたタイヤチューブを使い国内職人による丁寧な縫製により作られたアイテムとなります。各ジッパー部分やバックルにはグローブをした状態でも使いやすい特殊パーツを採用し、また夜間の走行時にも安全性を確保する反射材を採用。廃タイヤチューブの防水性に加えて、外部の細かなパーツには高い強度と防水性を持つ CORDURA（R）ナイロンを採用し、全面に止水ファスナーを採用する事により突然の雨からも内部を守るタフな鞄です







購入して半年程使用し、バイクを降りたのでしばらく使っていませんでした。多少擦れている部分などがありますが使用に問題ないと思います。定価は180000程だったと思います。すごく気に入っていた物です。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>アクセサリー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: クシタニ

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

アクセサリー タグ KUSHITANI×SEAL

ウエストバッグ