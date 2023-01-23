『ダントン ダウンジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 05時 10分に出品され05月05日 05時 10分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在802件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 4年ほど前に購入しましたが数回ほどしか着ておりません。



付属していたファーは無くしてしまったため、ファーは商品に含まれません。

断捨離のため相場より安く販売します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダントン ダウンジャケット