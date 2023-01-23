『90s woods ダウンジャケット ハーフジップ希少【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 22時 51分に出品され03月19日 22時 51分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90s woods ダウンジャケット ハーフジップ アノラックダウン 希少



size M 〔採寸sizeXL相当〕



肩幅56㎝身幅72㎝着丈67㎝



woodsのアノラックダウンジャケット

ダウンのアノラック自体珍しいかと思います。

フード欠品のが多いですがこちはら付属しており、

取り外し可能。



目立つ汚れ等はありませんがヴィンテージアイテムです。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ウッズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

woods

ダウンジャケット

ハーフジップ希少