『美品☆DES PRES コート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 12時 31分に出品され03月20日 12時 31分に終了予定です。即決価格は12,125円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着用は3回くらいです☆



サイズ

身幅 約57

丈 約113



色ブラウン



自宅保管の為、ご理解の上ご購入下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: デプレ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品☆DES

PRES

コート