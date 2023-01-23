『DAIWA PIER39 TECH MIL VEST REVERSIBLE【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 22時 41分に出品され04月22日 22時 41分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DAIWA PIER39 / TECH MIL VEST REVERSIBLE

【サイズ】M

【カラー】BLACK

【状態】数回程度着用



表地 ナイロン100%

裏地 ポリエステル100%



2022aw商品となります。



一見シンプルなナイロンベストですが、内側には大小様々なマルチポケットを加えたデザインとなっております。アームホールには特徴的なハンドウォーマーポケットを配しております。

最大の特徴は、リバーシブルになり、表面はシンプル、裏面ではフィッシングベストのような表情を見せる仕様です。



季節感···春



季節感···春



季節感···春,夏



季節感···春,夏,秋



季節感···春,夏,秋,冬





値下げ可能です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ DAIWA

PIER39

TECH

MIL

VEST

REVERSIBLE