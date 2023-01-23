『未使用新品 BURTON バートン ダッフルコート 赤 レッド XLサイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 04時 50分に出品され04月04日 04時 50分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バートンのダッフルコートです。

トグルボタンが無くファスナーと金属ボタンなので

厳密にはダッフルコートではございませんが、

それ以外の特徴がダッフルコートそのものですので、

ダッフルコートとしております。



タグはございませんが未使用新品です。

出品に合わせて結構取りましたが、

まだ内側には工場縫製時の糸が

残っているかも知れません。



セール品での店頭購入品なので、当方以外に

試着されているかもしれません。

販売時の軽微な汚れなどはご容赦くださいませ。



非常に綺麗なレッド、赤色です。

ファスナーやボタンの金属部も

サビなど無く光沢が残ったままです。



バートンと言えばスノボウェアですが、

こちらはタウンニュース、タウンウェアだと

思います。街着です。



発送は畳んで匿名発送でお送りいたします。



よろしくお願いいたします。





【ブランドの信頼性】

BURTONはアウトドアウェアの名門ブランドであり、その品質とデザインは多くの愛好者に支持されています。



【快適なフィット感】

XLサイズで、ゆったりとした着心地を提供し、動きやすさを重視した設計です。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: バートン

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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登山ウェア・アウトドアウェア タグ 未使用新品

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