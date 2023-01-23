『Borsalino イタリア製 ボルサリーノ ウールカーディガン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 08時 53分に出品され04月06日 08時 53分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Borsalino イタリア製ウールカーディガンです。

ボルサリーノといえば帽子のイメージですが、

弾力のあるウールに裏地はキルティングのため

防寒性もあります。

80年代ごろのものと思われます。



着丈68cm

身幅55cm

袖丈58cm



年代から見ても比較的綺麗な状態です。

多少のほつれ、小穴はありますが着用には何ら問題ありません。



古着の特性をご理解の上ご購入よろしくお願いします。





素材···ウール



カラー···ブラウン



カラー···ブラック



袖丈···長袖 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ボルサリーノ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Borsalino

イタリア製 ボルサリーノ ウールカーディガン