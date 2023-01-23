『GADID ANONIEM GUERIN / RED ストール ステッカー付き【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 03時 53分に出品され03月19日 03時 53分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GUERIN / RED



繊細なグラフィックを施したハイゲージニットストール。

薄手で耐久性のある素材を使用し、両端にフリンジをあしらったデザイン。





MATERIAL:COTTON 48% / ACRYL 48% / NYLON 4%

COLOR:RED

SIZE:FREE(幅:23cm 全長:150cm フリンジ込全長:172cm )



付属しているステッカーもお付けします。

ご不明な点がございましたらコメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ GADID

ANONIEM

GUERIN

/

RED

ストール

ステッカー付き