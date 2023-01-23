『【ゆき様専用】DANTON ダントン ショート ダウン ジャケット ネイビー【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 08時 22分に出品され04月30日 08時 22分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DANTON ダントン ショート ダウン ジャケット ネイビー 38



ファーはありませんが、目立った傷や汚れなくまだまだご愛用頂けます。

全体的にきれいな状態です。

また、今回の出品するにあたってクリーニングいたしました。



【サイズ】

表記:38(M相当)

38：バスト108cm、着丈60.5cm 肩幅41 袖丈62

※平置き時の採寸の為、多少の誤差が生じます。



【カラー】

紺色 ネイビー



【デザイン】

ショート丈の〈DANTON（ダントン）〉定番ダウンジャケット。たっぷり入ったダウンや袖口のリブが外気を防ぎ、防寒に優れたひと品です。



ユーズド、自宅保管ですのでご理解いただける方よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【ゆき様専用】DANTON

ダントン

ショート

ダウン

ジャケット

ネイビー