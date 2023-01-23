『22/REEBOK PUMP OMNI ZONE RETRO【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 05時 50分に出品され03月19日 05時 50分に終了予定です。即決価格は15,210円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 REEBOK PUMP OMNI ZONE RETRO TRIBUTE PACK



NBAチームからインスピレーションを受けた"トリビュート パック(TRIBUTE PACK)”。 90年代に活躍した名選手"ドミニク・ウィルキンス(DOMINIQUE WILKINS)"が着用していた"ポンプ オムニ ゾーン(PUMP OMNI ZONE)"。

空気の圧力でフィット感を高める"ポンプシステム(PUMP SYSTEM)"をはじめ、ソールに反発力を生み出す"エナジー・リターン・システム(ENERGY RETUREN SYSTEM)"を搭載。発売当時の最高峰技術が詰まったオンコートモデルです。

90年代のNBAの強豪チームをモチーフしたカラーリング。

シカゴ ブルズ カラー モデル

Chicago Bulls

新品未使用



US9 27 cm



保管：密閉パック

撮影時の取り扱い時は手袋着用して行っております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm ブランド: リーボック

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 22/REEBOK

PUMP

OMNI

ZONE

RETRO