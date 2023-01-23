『【美品】アークテリクス / Beta LT Jacket / ブラック / M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 08時 01分に出品され04月03日 08時 01分に終了予定です。即決価格は26,840円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GORE-TEX(R)採用の汎用型モデル

■デザイン

シンプルなデザインと高い機能性で〈ARCTERYX（アークテリクス）〉のラインナップでも随一の汎用性を発揮するジャケット。DWR（耐久撥水）仕上げを施した3レイヤーのゴアテックス(R)生地を採用し、防水性、防風性、透湿性を兼ね備えた1着です。



■ディテール

フロントジップにはフルレングスの WaterTight(TM)ジップを、ポケットにはRS(TM) （防雨）ポケットジッパースライダーをそれぞれ採用。ヘルメットにも対応する調節可能なストームフード(TM)が高いカバー力を発揮します。



■素材

bluesign(R)認証を獲得し、優れた軽量性と耐久性を誇る3Lゴアテックス(R)生地を採用。



■メーカー品番



特徴···ゴアテックス,防風,防水 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アークテリクス

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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登山ウェア・アウトドアウェア タグ 【美品】アークテリクス

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