『HERNO ヘルノ ダウンジャケット コート フード 48 ネイビー M-65【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 05時 46分に出品され04月29日 05時 46分に終了予定です。即決価格は17,450円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HERNO ヘルノ

ダウンジャケット コート フード

48 ネイビー M-65



PI0063U-12025-9200



サイズ48(M/L)

実寸サイズ（cm）

肩幅···45cm

身幅···58cm

袖丈···66cm

着丈···73cm



3シーズン程度使用した品です。普段使いしていたら起こりうるキズ,スレ,汚れがある程度ですのでお安くお譲りします。その後、自宅保管のために出来たシワ・傷・擦れ跡が僅かにあります。



個人出品の為、完璧な商品をお求めの方、細かな事を気にされる方はご購入をお控え下さい。また、ご購入後のご質問に関しては、一切受け付けません。



心配な点は、写真にてご確認、もしくはコメントをよろしくお願いいたします。



出品は、写真の全てです。発送はコンパクトに折畳ませて頂き、発送させて頂きますので、畳みジワはご容赦ください。



以上、中古へご理解ある方のみ御入札をお願いいたします。







#ヘルノ

#ダウンコート





カラー···ネイビー

素材(詰め物)···ダウン,ポリエステル(中綿),フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヘルノ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ HERNO

ヘルノ

ダウンジャケット

コート

フード

48

ネイビー

M-65