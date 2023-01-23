『定価85800円 新品未使用 merph アンゴラウールトレンチコート サイズ3【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 15時 02分に出品され03月26日 15時 02分に終了予定です。即決価格は16,520円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ブランド：merph

◆状態：新品未使用タグ付

◆定価：85,800円

◆サイズ：SIZE-３

着丈104cm 身幅54cm 肩幅46cm 袖丈67cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

◆その他、注意事項：なし

◆商品

コート専業ブランドといっても過言ではないコートを得意とするブランド「merph」の変形トレンチコート。

アンゴラ６０％、ウール４０％という最高級ファブリックで製作されています。

手に持っても軽量で高級感がとてつもないです。

ネックラインのデザイン、足長効果のある高位置のウエストベルト、センターベンツの作り、細部まで美しい作りのコートです。

新品未使用タグ付を期間限定で格安で出品します。

期間終了後、希望の元の価格に戻し販売します。

ぜひ、この機会にご検討ください。





#merph #メルフ #coat #コート #トレンチコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: メルフ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 定価85800円

新品未使用

merph

アンゴラウールトレンチコート

サイズ3