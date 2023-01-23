『極美品✨ ショット schott ピーコート pコート ブラック 黒 ウール【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 21時 57分に出品され03月07日 21時 57分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 USA製



サイズ42

着丈77

身幅60

肩丈50

袖丈64

実寸です。多少の誤差はご了承ください。



目立った傷汚れなく、美品です✨



管理番号43125390



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ショット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品✨ ショット schott

ピーコート pコート

ブラック 黒 ウール