『BANNER BARRETT MELTHON LONG COAT バナーバレット【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 16時 51分に出品され03月09日 16時 51分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メルトンロングコート

起毛感とフェルトのようななめらかな感触が特徴のコートシリーズ。

上品な細身のシルエットでベルトはかた結びでローブのように着て頂くノーカラーのコートです。

保温性が高く温かいのが特徴ウールを使用しています。

合わせるスタイリングでフェミニンにも、スニーカーで合わせて大人のカジュアルスタイルも叶う万能アイテムです。



淡いカラーですが、Vネックでロング丈のため甘くなりすぎず、大人のピンクです♪



定価46,200

カラー ピンク

素材 毛80% ナイロン20%

サイズ36(S、Mサイズ相当)



クリーニング済み

ボタン付近と裾に薄らシミがありますが(画像17枚目)それ以外は比較的美品かと思います。



個人の検品/出品のため、汚れ、傷、ほつれ、毛玉等の見落としがある可能性がございます。



★実際に手にとって見れないというデメリットと自宅保管品であることをご理解頂いた上でご注文下さい。

★ご購入者様都合による返品はお受けできません。

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カラー···ピンク

着丈···ロング

柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: バナーバレット

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ BANNER

BARRETT

MELTHON

LONG

COAT

バナーバレット