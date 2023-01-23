『【MARTIN GRANT】シアリング ボア襟チェックWOOLダブル コート【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 16時 19分に出品され04月29日 16時 19分に終了予定です。即決価格は26,571円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【MARTIN GRANT】PARIS マーティングラント



1枚目画像2018AW コレクションルック



取り外しのできるシアリングLAMB LEATHERボア襟のBROWN系チェックWOOLダブル コート



サイズ 36

肩幅 ラグラン

裄丈 83cm

身幅 57cm

着丈 102cm

MADE IN FRANCE



特筆する汚れ、ダメージのない美品です





カラー···ブラウン

着丈···ロング

柄・デザイン···チェック

素材···ウール





MARTINGRANT

マーティン グラント

マーティングラント

BROWN

茶

SEARING

シアリング

LEATHER

LAMB

LAMBSKIN

ボア

襟

WOOL

チェック

ダブル

コート

COAT 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: マーティングラント

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【MARTIN

GRANT】シアリング

ボア襟チェックWOOLダブル

コート