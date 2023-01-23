『アメリameri ウールシャツ ジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 18時 29分に出品され04月05日 18時 29分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023AW ZOZOで

26400円で購入しました。

★完売商品



カラー 黒



肌寒い日のジャケットとしても

コートのインナーとしても

シャツデザインなので

色んな着こなしができます。



1シーズン数回の使用







ウール混のメルトンジャージー素材を使用したシャツ。



洗練されたデザインで、後ろの仕様にも拘り抜いた一着。

後身頃にUNDRESSEDオリジナルのロゴやコンセプトをプリントしたネームを付けました。

台襟を無くしたり、ラウンドしたシルエットの裾でレディーライクな要素をプラス。

ボタンの配色にもこだわって選びました。

オーバーサイズでヒップ周りもさりげなくカバー。

軽羽織としても着用でき、ロングシーズン着回せる万能アイテムに仕上がっています。

同生地のパンツとセットアップでのご着用がおすすめ。



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透け感:なし

裏地:なし

伸縮性:なし

光沢感:なし

生地の厚さ:普通

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ポリエステル51%

アクリル44%

毛5%







肩幅···49cm

身幅···60cm

袖丈···55cm

着丈···80cm



カラー···ブラック



季節感···春,秋,冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アメリ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ アメリameri

ウールシャツ

ジャケット