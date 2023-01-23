『ミニ空気清浄機 エアクリーナー オゾン発生器 花粉対策 消臭 除菌ホーム【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 17時 32分に出品され03月09日 17時 32分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【効果抜群】 空気を浄化し、ホコリ、ペットの毛、花粉などに対応。 タバコの煙、TVOCなどを除去。 有害微生物を抑制 除去。 高濃度陰イオンを作り出し、室内の酸素濃度を上げる。 【幅広く使用可能】 場用を取らず、コンパクトなデザインです。ミニサイズなので今まで置けなかった場所にもすっきり収まります。冷蔵庫、靴棚、クローゼット、キッチン、押し入れ、トイレ、車など狭い空間に最適です。



■高い除菌能力 細菌・ウイルスに対する効果を検証済の波長275nm深紫外線LEDを搭載。しかも、従来（AH1光出力2ｍW）比光出力約4倍の深紫外線LED（光出力7.6ｍW）を1個搭載し、HEPAフィルターで捕獲して照射することでウイルスや細菌を99.9％除菌します。 ■風量調整機能 風量を強・中・弱の3段階に切り替えることができるので、おやすみの時は弱、ニオイを直ちに消臭したいときは、強と言ったように、状況に合わせて、使い分けることができます。 ■軽量・コンパクト 直径85ｍｍ×高さ160ｍｍと卓上サイズで、USB接続とすることで、重量は250ｇと軽量なので、電源コンセントのない場所への持ち運びに便利です。 ■低消費電力で経済的かつ安全 消費電力は6Wと低消費電力で、1日24時間ご使用時の電気代は、3.9円と大変経済的です。また、電流値が小さいので、万が一、配線がショートしても、発火等の重大事に至ることはありません。 ■ 薬剤不使用 薬剤等を一切使用しないので、小さなお子様や妊婦様、ペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。



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★購入前に在庫確認お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用