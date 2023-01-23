『★新品未使用★ HERMES エルメス カシシル カレジェアン 船乗りのタトゥー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 19時 53分に出品され03月07日 19時 53分に終了予定です。即決価格は110,880円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

HERMES(エルメス)のカシシル、カレジェアン



【状態】新品未使用品

【商品】カレジェアン 《船乗りのタトゥー・バンダナ》

2024 SS コレクション

【カラー】Blanc / Noir

【サイズ】136×137 cm

このカレジェアンは手作業で縁かがりを施しているため、サイズには個体差が生じます

【素材】カシミア 70% シルク 30%

【購入時期】2024年8月

【購入場所】スペインのエルメスブティック

【付属品】BOX、リボン

※個人情報等を消したレシートのコピーをおつけ致します

※すり替え防止の為、返品・交換不可となります

※事前にプロフのご一読をお願い致します



新品未使用でございますが一度人の手に渡った商品であることをご理解の上、ご検討をお願いします

都合により、予告なく削除する場合がございます



ご参考 現在の日本定価 ￥213,400



以下、エルメスオンラインより

《船乗りのタトゥー・バンダナ》

カレジェアン

カシミヤ 70% 絹 30%

ルロタージュ仕上げ（手作業で施された縁かがり）



おおらかな安心感とも言うべき、ありのままのエレガンス。心をとらえると同時に、安心感を抱かせてくれるカレジェアン。軽やかで柔らかい手触りが身につける人を優しく包み込み、さまざまなコーディネイトを美しく引き立てます。

フランス製



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カラー···ホワイト



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

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レディース

小物 タグ ★新品未使用★

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