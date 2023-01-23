『JUN MIKAMI × WILD THINGS グローブ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 14時 53分に出品され03月12日 14時 53分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JUN MIKAMI × WILD THINGS グローブ

ジュンミカミ ワイルドシングス コラボ ミトン 手袋



一度も使用する機会がなかったため出品いたします。



◼️カラー：アイボリー



◼️サイズ：フリー



【F】手袋部分 長さ:29.0cm アタッチメント袖部分 長さ:21.0cm



◼️定価：16500円



◼️状態：

新品未使用、タグ付きです。

購入後袋に入れて暗所にて保管しておりました。

目立つ汚れ・傷はございません。



◼️配送：

らくらくメルカリ便orゆうゆうメルカリ便を予定しております。



即購入も歓迎です＊

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジュンミカミ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ JUN

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THINGS

グローブ