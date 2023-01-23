『55 ファリエロサルティ FALIEROSARTI ストール 総柄 ポンポン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 03時 49分に出品され03月24日 03時 49分に終了予定です。即決価格は10,533円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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分類: ストール マフラー 膝掛け スヌード ショール



縦128

横120



ストレッチ あり

透け感・シアー あり

裏地 なし

とろみ なし

色 ブラック 黒 クロ BLACK グリーン みどり 緑色 ミドリ ブルー 青 藍色 ネイビー 紺色 ピンク 桃色 ホワイト オフホワイト アイボリー 白 シロ



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#セレクトショップ渦1号店が開店しました



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他にオフィスカジュアルに使えるワンピースやカーディガン(羽織)、リモートワーク時に必要なパジャマ（部屋着）や春夏秋冬に活躍するニットやダウン、コート、ストライプ/ドット/ボーダー/チェックなどを使った凝ったデザインのシャツ、トップス、ブラウス、アニマル/動物柄生地のもの、カラフルなTシャツ、Vネックワンピース、流行りのカラーのボトム/パンツ、本革のバッグや財布、スカート、ドレスにパンプス、サロペット/オールインワン、レトロやアンティーク、ヴィンテージなコットン（綿）/シルク（絹）/リネン（麻）ストールや、プリーツのハイブランドのバッグなど春夏秋冬の半袖や長袖ありとあらゆる品揃えでお待ちしております♪



素材···コットン



カラー···グリーン



柄・デザイン···モザイク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ファリエロサルティ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 55

ファリエロサルティ

FALIEROSARTI

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総柄

ポンポン