『Gosha Rabchinskiy ゴーシャラブチンスキー DJ スウェット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 19時 06分に出品され03月15日 19時 06分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Gosha RabchinskiyのDJ sweat、人気のグレーです。



着丈だけ短く設計されているので、足が長く見えスタイル映えします。



珍しいシルエットも、ワンポイントロゴもかわいいです。



サイズSですが、ゴーシャは大きめの作りなので、

ゆったりどなたでも着れるサイズ感です。



着丈 約58cm

身幅 約66cm

肩幅 約60cm

袖丈 約56cm



最近、全然着てなくてもったいないのでお譲りします。



もう手に入らないモデルなので、この機会にぜひ。



送料もこちらで負担します。









カラー···グレー

柄・デザイン···無地/ワンポイント

袖丈···長袖 短丈



アディダス adidas

常田大希 supreme

Kinggnu 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ゴーシャラブチンスキー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Gosha

Rabchinskiy

ゴーシャラブチンスキー

DJ

スウェット